Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz öneri: Jesse Lingard

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye İngiltere'den çarpıcı bir teklif geldi. Menajerler, Jesse Lingard'ı Fenerbahçe'ye önerdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz öneri: Jesse Lingard
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03 Haziran 2023 12:33
Gelecek sezon için transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'ye İngiltere'den sürpriz bir öneri geldi.

JESSE LINGARD SÜRPRİZİ

Sarı-Lacivertliler'in transfer piyasasında son derece aktif olması, menajerlerin de ilgisini çekiyor. Fenerbahçe'ye hemen her gün yeni futbolcular öneriliyor. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri Jesse Lingard. Nottingham Forest'ın serbest bıraktığı İngiliz futbolcunun Sarı-Lacivertliler'e önerildiği iddia edildi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Manchester United'ın altyapısından yetişen ve İngiltere Milli Takımı'nın formasını 32 kez terleten 30 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor. Ryan Kent ile ön anlaşma yapan Fenerbahçe'nin, bu oyuncunun vatandaşı olan Lingard için adım atıp atmayacağı henüz netleşmiş değil.



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