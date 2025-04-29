Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Faslı yıldız Sofyan Amrabat, Beşiktaş maçında sahada olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!
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29 Nisan 2025 11:27
Son güncelleme 29 Nisan 2025 11:34

Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen Sofyan Amrabat'ın tedavisi devam etti.

Tamamen iyileşen Faslı futbolcu son antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.

Deneyimli orta sahanın pazar günü Beşiktaş derbisinde sahada olması beklenirken Jose Mourinho'nun da futbolcusuna kritik bir görev vermesi düşünülüyor.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı lacivertli formayla 36 maçta görev alan Amrabat, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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