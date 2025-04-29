Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı Gaziantep deplasmanında forma giyemeyen Sofyan Amrabat'ın tedavisi devam etti.



Tamamen iyileşen Faslı futbolcu son antrenmanda da takımla birlikte çalıştı.



Deneyimli orta sahanın pazar günü Beşiktaş derbisinde sahada olması beklenirken Jose Mourinho'nun da futbolcusuna kritik bir görev vermesi düşünülüyor.



PERFORMANSI



Bu sezon sarı lacivertli formayla 36 maçta görev alan Amrabat, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.



