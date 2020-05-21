Fenerbahçe ve Atalanta'dan Palomino için kıran kırana mücadele!

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye, İtalya'dan can sıkan bir haber geldi. Sarı lacivertliler'in transfer listesinde yer alan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Luis Palomino'ya, kulübü Atalanta 3 yıllık yeni kontrat önerdi ve bu transferde Fenerbahçe'nin ilk rakibi oldu.Atalanta Kulübü yöneticisi Sartori de, Palomino'yu kadrolarında tutmak istediklerini ifade ederken yapılan teklifin ne olduğunu açıklamadı. İtalyan basınından sızan bilgilere göre Fenerbahçe'nin teklifinin daha yüksek olduğu ayrıca Sarı- Lacivertli kulübün imza parası ödemeyi kabul ettiği de ifade ediliyor.1.89 boyunda olan Palomino, yüksek enerjisi ile dikkat çekiyor. Sol ayaklı bir stoper olan Palomino sertliği ve çabukluğu ile de ön planda.