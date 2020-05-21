Fenerbahçe ve Atalanta'dan Palomino için kıran kırana mücadele!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Arjantinli stoper Jose Luis Palomino'ya kulübü Atalanta 3 yılılk teklifte bulundu. Ancak Sarı-Lacivertli kulübün teklifi hala daha cazip.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atalanta.it
Fenerbahçe ve Atalanta'dan Palomino için kıran kırana mücadele!
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21 Mayıs 2020 12:41
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye, İtalya'dan can sıkan bir haber geldi. Sarı lacivertliler'in transfer listesinde yer alan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jose Luis Palomino'ya, kulübü Atalanta 3 yıllık yeni kontrat önerdi ve bu transferde Fenerbahçe'nin ilk rakibi oldu.

Atalanta Kulübü yöneticisi Sartori de, Palomino'yu kadrolarında tutmak istediklerini ifade ederken yapılan teklifin ne olduğunu açıklamadı. İtalyan basınından sızan bilgilere göre Fenerbahçe'nin teklifinin daha yüksek olduğu ayrıca Sarı- Lacivertli kulübün imza parası ödemeyi kabul ettiği de ifade ediliyor.

YÜKSEK ENERJİSİ İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

1.89 boyunda olan Palomino, yüksek enerjisi ile dikkat çekiyor. Sol ayaklı bir stoper olan Palomino sertliği ve çabukluğu ile de ön planda.

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