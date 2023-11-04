Fenerbahçe - Trabzonspor: Çok tartışılan iki pozisyon

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısında 2 pozisyon çok tartışıldı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor: Çok tartışılan iki pozisyon
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04 Kasım 2023 20:05
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısında 2 pozisyon çok konuşuldu ve Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışıldı.

42. dakikada Onuachu fileleri havalandırdı. Hakem Zorbay Küçük, faul düdüğünü çalarak golü iptal etti. Oyuncular arasında gerginlik çıktı.

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45+2. dakikada Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Zorbay Küçük, önce VAR'ı bekledi, ardından kornerin kullanılmasını istedi.

O POZİSYON İÇİN TIKLAYIN

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