Fenerbahçe - Trabzonspor: Çok tartışılan iki pozisyon

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısında 2 pozisyon çok konuşuldu ve Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışıldı.
42. dakikada Onuachu fileleri havalandırdı. Hakem Zorbay Küçük, faul düdüğünü çalarak golü iptal etti. Oyuncular arasında gerginlik çıktı.
O POZİSYON İÇİN TIKLAYIN
45+2. dakikada Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Zorbay Küçük, önce VAR'ı bekledi, ardından kornerin kullanılmasını istedi.
O POZİSYON İÇİN TIKLAYIN
42. dakikada Onuachu fileleri havalandırdı. Hakem Zorbay Küçük, faul düdüğünü çalarak golü iptal etti. Oyuncular arasında gerginlik çıktı.
O POZİSYON İÇİN TIKLAYIN
45+2. dakikada Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Zorbay Küçük, önce VAR'ı bekledi, ardından kornerin kullanılmasını istedi.
O POZİSYON İÇİN TIKLAYIN