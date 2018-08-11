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Fenerbahçe, Slimani transferini açıkladı.

Fenerbahçe, Islam Slimani transferini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, Slimani transferini açıkladı.
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11 Ağustos 2018 21:46
Fenerbahçe, Bursaspor maçı öncesinde Islam Slimani transferini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Islam Slimani'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşmaya vardı.

Cezayir milli takım futbolcusu Islam Slimani, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Slimani'ye Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"




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