Fenerbahçe, seri peşinde!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında F.Bahçe bugün saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.Sarı-Lacivertliler, bu müsabaka öncesi 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı...Kırmızı-Siyahlılar'ın ise 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 17 puanı mevcut. Son 2 resmi maçını kazanan F.Bahçe, seriyi sürdürmek istiyor.UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynanan maçta süre alan Jhon Duran uzun zaman sonra bir lig maçı için kadroya alındı.Kanarya'da kamp kadrosu da belli olurken, kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Öte yandan F.Bahçe'de, Gaziantep maçının hazırlıkları dün tamamlandı.