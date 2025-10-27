27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Fenerbahçe, seri peşinde!

Gaziantep FK deplasmanında galibiyet serisini 3'e çıkarmak isteyen Fenerbahçe, bugün 20.00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşmaya çıkacak

calendar 27 Ekim 2025 09:35
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında F.Bahçe bugün saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak.

Sarı-Lacivertliler, bu müsabaka öncesi 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı...

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Kırmızı-Siyahlılar'ın ise 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 17 puanı mevcut. Son 2 resmi maçını kazanan F.Bahçe, seriyi sürdürmek istiyor.

DURAN, UZUN ZAMAN SONRA KADRODA

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynanan maçta süre alan Jhon Duran uzun zaman sonra bir lig maçı için kadroya alındı.

Kanarya'da kamp kadrosu da belli olurken, kafilede Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Öte yandan F.Bahçe'de, Gaziantep maçının hazırlıkları dün tamamlandı. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
