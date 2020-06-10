Fenerbahçe, Schalke'den Levent Mercan'ı istiyor

Transferde genç isimlere ağırlık veren Fenerbahçe'nin yeni hedefi Schalke'de oynayan gurbetçi orta saha Levent Mercan. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, Schalke'den Levent Mercan'ı istiyor
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10 Haziran 2020 11:12
Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan, Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de İzmir ekibi ile anlaşan Fenerbahçe'de genç oyuncu transferine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertli takımın yeni hedefinin Schalke 04'ün gurbetçi orta sahası Levent Mercan olduğu belirtildi. 2000 doğumlu on numara için çalışmaların devam ettiği ortaya çıktı.

Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, Bundesliga'da 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti.



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