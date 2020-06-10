Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i renklerine bağlayan, Bucaspor'un 18 yaşındaki santrforu Barış Sungur için de İzmir ekibi ile anlaşan Fenerbahçe'de genç oyuncu transferine yönelik çalışmalar sürüyor.Sarı-lacivertli takımın yeni hedefinin Schalke 04'ün gurbetçi orta sahasıolduğu belirtildi. 2000 doğumlu on numara için çalışmaların devam ettiği ortaya çıktı.Schalke 04 ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Mercan, Bundesliga'da 3 karşılaşmada toplam 21 dakika forma giymişti.