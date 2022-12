Fenerbahçe, Antalya kampındaki 2. hazırlık maçında İtalyan ekibi Salernitana ile karşı karşıya geldi.



Antalya'daki ilk hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Salernitana'yı ise 3-0'lık skorla mağlup etti.



Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada İrfan Can Kahveci, 58. dakikada Joshua King ve uzatma dakikalarında penaltıdan Michy Batshuayi attı.



Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelecek ve hazırlıklarına Samandıra'da devam edecek.



JESUS FARKLI SİSTEM DENEDİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, US Salernitana karşısında farklı sistemler denedi.



Müsabakaya 3'lü savunmayla başlayan Jesus, oyun içerisinde bölüm bölüm 4'lü savunmaya da döndü.



Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların pozisyonlarını da maç içerisinde değiştirdi.



Müsabakaya Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta başlatan deneyimli teknik adam, milli oyuncuyu ilk yarı içerisinde hem sağ bek hem de orta sahada görevlendirdi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Osayi Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi ise sol bek, orta saha ve sol kanatta denedi.



FARIOLI DE TAKİP ETTİ



Fenerbahçe ile US Salernitana arasındaki müsabakayı, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de takip etti.



Farioli, sarı-lacivertlilerin İtalyan temsilcisiyle oynadığı müsabakayı teknik ekibiyle beraber tribünde izledi.



33 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 3 gün önce Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.



MAÇTAN NOTLAR



Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sağda topla buluşan İrfan Can Kahveci, paralel bir şekilde topu ceza yayına doğru sürdü. İrfan'ın kaleyi gördükten sonra ceza sahası dışından uzak direğe sert vuruşunda top filelere gitti: 1-0.



Sarı-lacivertli ekip, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında, altı pasta Joshua King topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.



Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mert Hakan Yandaş, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada Michy Batshuayi, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 3-0.





