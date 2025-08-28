27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Fenerbahçe, Portekiz'de yine kazanamadı!

Fenerbahçe, Benfica deplasmanında oynadığı 4 maçı da kaybetti.

calendar 28 Ağustos 2025 02:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Portekiz'de yine kazanamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'ya 1-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe, rakibiyle Portekiz'de oynadığı 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Portekiz temsilcisiyle ilk maçını 1975-76 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 7-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Benfica'yla 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 3-1 mağlup olarak final biletini kaçırmıştı.


2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica'yla rakip olan Fenerbahçe, Portekiz'de 1-0 kaybetmişti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 maçı da mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.