Fenerbahçe Opet, takipçisi Zaragoza'ya meydan okuyacak

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu beşinci haftasında çarşamba günü İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet, takipçisi Zaragoza'ya meydan okuyacak
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19 Kasım 2024 13:40
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague C Grubu beşinci haftasında çarşamba günü İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.

Pabellon Principe Felipe'de oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta son olarak geçtiğimiz hafta Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM ekibini 95-75 yendi.

Grupta oynadığı 4 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet, haftaya liderlik koltuğunda giriyor. 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İspanyol ekibi ise 2. basamakta yer alıyor.

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