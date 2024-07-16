Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladı!

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.
Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM
Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ödeme taksitler halinde yıllara yayılarak yapılacak.
Hollanda doğumlu olan kanat oyuncusu, altyapıda AZ Alkmaar forması giyerken sonrasında Buca altyapısına geçerek Türkiye'ye adım attı. Buca sonrasında 2021- 22 sezonu başında 218 bin Euro bonservis bedeli ile Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, özellikle son sezonundaki performansı ile Süper Lig'in dev ekiplerinin transfer listesine adını yazdırdı.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.
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