Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile eşleşti. Avusturya ekibi, 1911 yılında kurulan ülkenin en köklü ekiplerinden biri durumunda. Sarı-lacivertlilerin rakibiyle ilgili dikkati çeken detaylardan biri de David Alaba'nın kulübün hissedarlarından birisi olması.



AVUSTURYA'NIN KÖKLÜ EKİPLERİNDEN BİRİ



24'ü lig, 27'si kupa olmak üzere ülkenin toplamda en çok kupa kazanan ekibi oldu. Avrupa kupalarında final oynamışlığı bulunan mor-beyazlı ekip, 1978'de Kupa Galipleri Kupası'nda şampiyonluk maçına çıktı ve Anderlecht'e boyun eğdi. Sonraki sezon ise kıtanın bir numaralı kupasında yarı final oynama başarısı gösterdiler.



Maçlarını 15 bin kişilik Viola Park'ta oynayan Austria Wien tarihinin şaşalı günlerinden uzakta bulunuyor. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlamalarının ardından bu sezona ise oldukça kötü bir giriş yaptılar. 2022-23 sezonu ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik ile 12 takımlı ligde şu an son sırada yer alıyorlar.



EN PAHALI OYUNCUYU MÜHL



Son derece mütevazı bir kadroya sahip olan Austrian Wien'in, tahmini bonservis değeri 1.8 milyon euro olan Alman kaptanı Mühl en pahalı ismi konumunda. Avusturya U21 Milli Takımı forması da giyen Can Keleş, teknik direktörlüğünü Manfred Schmid'in yaptığı ekibin Türk asıllı oyuncusu.



Lask Linz takımından transfer edilen Marko Raguz şu an için takımın en önemli gol umutlarından biri olarak öne çıkıyor. 1.92'lik santrfor özellikle hava toplarındaki etkinliği ile biliniyor. Geçen sezon attığı 9 golle takımın en skorer ismi olan Marco Djuricin bir başka skorer ayak olarak dikkat çekiyor.



ALABA KULÜBÜN HİSSEDARLARINDAN BİRİ



Sahaya genellikle 4-2-3-1 ya da 4-3-1-2 şeklinde yayılan Schmid'in öğrencileri, zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda 5-3-2 de oynayabiliyor. Bayern Munihli futbolcu David Alaba iki yıl önce çocukluğunun takımı olan Austria Wien'de kulüp hisselerinden yüzde 2'sini satın almıştı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, sarı-lacivertli ekipteki görevine 2003'te Austria Wien'den ayrılarak gelmişti.





