Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER
SON 16 TURU
Fenerbahçe - Rangers
Bodo Glimt - Olympiakos
Frankfurt - Ajax
FCSB - Lyon
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Viktoria Plzen - Lazio
Roma - Athletic Bilbao
*Fenerbahçe, son 16 turunda ilk maçı evinde oynayacak.
*Fenerbahçe, çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
*Fenerbahçe, çeyrek final veya yarı finale çıkması halinde turların ilk maçlarını iç sahada oynayacak.
GLASGOW RANGERS
İskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
FENERBAHÇE'YE İYİ HABER
Fenerbahçe'nin iki Rangers maçı arasına denk gelen Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe BAY geçecek.
İSKOÇ TAKIMLARINA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, İskoç takımları ile daha önce 4 kez karşılaştı ve mağlup olmadı.
10.12.2015 Fenerbahçe 1-1 Celtic
01.10.2015 Celtic 2-2 Fenerbahçe
22.08.2001 Fenerbahçe 2-1 Rangers
08.08.2001 Rangers 0-0 Fenerbahçe
MOURINHO İÇİN DE BİR İLK!
Öte yandan Jose Mourinho kariyerinde ilk kez Rangers'a karşı resmi maçlarda rakip olacak.
Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea 2007'de hazırlık maçında Ibrox'da Rangers'ın konuğu olmuş ve maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe/Rangers - Athletic Bilbao/Roma
Viktoria Plzen/Lazio - Bodo Glimt/Olympiakos
Ajax/Frankfurt - AZ Alkmaar/Tottenham
FCSB/Lyon - Real Sociedad/Manchester United
YARI FİNAL
Fenerbahçe/Rangers/Athletic Bilbao/Roma - FCSB/LyoN/Real Sociedad/Manchester United
Viktoria Plzen/Lazio/Bodo Glimt/Olympiakos - Ajax/Frankfurt/AZ Alkmaar/Tottenham
İŞTE EŞLEŞMELER
SON 16 TURU
Fenerbahçe - Rangers
Bodo Glimt - Olympiakos
Frankfurt - Ajax
FCSB - Lyon
AZ Alkmaar - Tottenham
Real Sociedad - Manchester United
Viktoria Plzen - Lazio
Roma - Athletic Bilbao
*Fenerbahçe, son 16 turunda ilk maçı evinde oynayacak.
*Fenerbahçe, çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
*Fenerbahçe, çeyrek final veya yarı finale çıkması halinde turların ilk maçlarını iç sahada oynayacak.
GLASGOW RANGERS
İskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.
FENERBAHÇE'YE İYİ HABER
Fenerbahçe'nin iki Rangers maçı arasına denk gelen Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe BAY geçecek.
İSKOÇ TAKIMLARINA KAYBETMEDİ
Fenerbahçe, İskoç takımları ile daha önce 4 kez karşılaştı ve mağlup olmadı.
10.12.2015 Fenerbahçe 1-1 Celtic
01.10.2015 Celtic 2-2 Fenerbahçe
22.08.2001 Fenerbahçe 2-1 Rangers
08.08.2001 Rangers 0-0 Fenerbahçe
MOURINHO İÇİN DE BİR İLK!
Öte yandan Jose Mourinho kariyerinde ilk kez Rangers'a karşı resmi maçlarda rakip olacak.
Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea 2007'de hazırlık maçında Ibrox'da Rangers'ın konuğu olmuş ve maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı.
ÇEYREK FİNAL
Fenerbahçe/Rangers - Athletic Bilbao/Roma
Viktoria Plzen/Lazio - Bodo Glimt/Olympiakos
Ajax/Frankfurt - AZ Alkmaar/Tottenham
FCSB/Lyon - Real Sociedad/Manchester United
YARI FİNAL
Fenerbahçe/Rangers/Athletic Bilbao/Roma - FCSB/LyoN/Real Sociedad/Manchester United
Viktoria Plzen/Lazio/Bodo Glimt/Olympiakos - Ajax/Frankfurt/AZ Alkmaar/Tottenham
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