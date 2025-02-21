Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ve sonrası için kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirildi.Bodo Glimt - OlympiakosFrankfurt - AjaxFCSB - LyonAZ Alkmaar - TottenhamReal Sociedad - Manchester UnitedViktoria Plzen - LazioRoma - Athletic Bilbaoİskoçya temsilcisi Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu. İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı.Fenerbahçe'nin iki Rangers maçı arasına denk gelen Süper Lig 27. haftasında Fenerbahçe BAY geçecek.Fenerbahçe, İskoç takımları ile daha önce 4 kez karşılaştı ve mağlup olmadı.10.12.2015 Fenerbahçe 1-1 Celtic01.10.2015 Celtic 2-2 Fenerbahçe22.08.2001 Fenerbahçe 2-1 Rangers08.08.2001 Rangers 0-0 FenerbahçeÖte yandan Jose Mourinho kariyerinde ilk kez Rangers'a karşı resmi maçlarda rakip olacak.Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea 2007'de hazırlık maçında Ibrox'da Rangers'ın konuğu olmuş ve maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı./Rangers - Athletic Bilbao/RomaViktoria Plzen/Lazio - Bodo Glimt/OlympiakosAjax/Frankfurt - AZ Alkmaar/TottenhamFCSB/Lyon - Real Sociedad/Manchester United/Rangers/Athletic Bilbao/Roma - FCSB/LyoN/Real Sociedad/Manchester UnitedViktoria Plzen/Lazio/Bodo Glimt/Olympiakos - Ajax/Frankfurt/AZ Alkmaar/Tottenham