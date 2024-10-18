Fenerbahçe'nin kupa canavarı efsanesi: Eda Erdem Dündar

Yıllar geçiyor, bir şey değişmiyor; Eda Erdem Dündar kupalara doymuyor...



Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i önceki gün 3-1 mağlup ederek AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı beşinci kez müzesine götürürken kaptan Eda da koleksiyonunu genişletmeye devam etti.



Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan 2008'de Fenerbahçe'ye transfer olan Eda Erdem Dündar, 16 yıldır hem sarı-lacivertli takımda hem de Filenin Sultanlarında kupalara ambargo koydu.



MİLLİ TAKIM'DA 3 KUPA



Eda Ardem Dündar; voleybolun Türkiye'de sevilmesine, Fenerbahçe'nin bu branşta dünyanın en önemli ekollerinden biri haline gelmesine ve nice Türk kızının bu spora yönelmesinde büyük pay sahibi oldu.



Fenerbahçe kulübünün efsaneleri arasına adı yazılan 37 yaşındaki voleybolcunun heykeli de dikildi. Eda, sarı-lacivertli kulüpte 19'uncu kupasını kazandı. Başarılı voleybolcu milli takımla da üç şampiyonluk sevinci yaşadı.



EN AZ 2 YIL DAHA PARKELERDE



Eda Erdem Dündar'a en çok sorulan soru veda ne zaman? Tecrübeli sporcu, bu sorulara hep aynı yanıtı veriyor ve Şampiyonlar Kupası zaferinden sonra da yine benzer ifadeler kullandı:



İki yıllık daha kontratım var. Ben voleybol oynamayı çok seviyorum, vücudum ne zaman bırakman gerekiyor derse de o zaman bırakacağım. Fenerbahçe ile yeni şampiyonluklar kazanmak istiyorum.



