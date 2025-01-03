Fenerbahçe'nin istediği Philogene için transfer açıklaması!

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, adı Fenerbahçe ile de anılan Jaden Philogene ile ilgili açıklamalar yaptı.
Unai Emery yaptığı açıklamada, "Jaden Philogene potansiyelli bir oyuncu. Bizimle geçirdiği 6 aylık sürede potansiyelini sahaya yansıtamadı. Bayern Münih ve Manchester United gibi önemli maçlarda forma giydi. O anda az çok gelişimini gösterme fırsatına sahipti ancak bunu yapamadı. Ne olursa olsun ben onun potansiyeline inanıyorum." dedi.
"GELİŞİMİ İÇİN KİRALANABİLİR"
Genç oyuncunun kiralanabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Onun gelişimi için kiralanması seçenekler arasında olabilir. Çünkü onunla ilgilenen birçok kulüp var. Her takım onun potansiyeline inanıyor. Teknik direktör olarak onu bırakmak istemiyorum ancak opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için Leicester maçında oynayamayacak. Takıma uyum süreci istediğimden daha yavaş ilerliyor. Bu yüzden kış transfer dönemi için kiralamayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin gündemine de gelen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 15 maçta toplam 535 dakika süre alabildi.
Unai Emery yaptığı açıklamada, "Jaden Philogene potansiyelli bir oyuncu. Bizimle geçirdiği 6 aylık sürede potansiyelini sahaya yansıtamadı. Bayern Münih ve Manchester United gibi önemli maçlarda forma giydi. O anda az çok gelişimini gösterme fırsatına sahipti ancak bunu yapamadı. Ne olursa olsun ben onun potansiyeline inanıyorum." dedi.
"GELİŞİMİ İÇİN KİRALANABİLİR"
Genç oyuncunun kiralanabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Onun gelişimi için kiralanması seçenekler arasında olabilir. Çünkü onunla ilgilenen birçok kulüp var. Her takım onun potansiyeline inanıyor. Teknik direktör olarak onu bırakmak istemiyorum ancak opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için Leicester maçında oynayamayacak. Takıma uyum süreci istediğimden daha yavaş ilerliyor. Bu yüzden kış transfer dönemi için kiralamayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin gündemine de gelen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 15 maçta toplam 535 dakika süre alabildi.