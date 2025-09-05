Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kostic, Juventus'ta göz kamaştırıyor!

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Filip Kostic, yaz döneminde kulübüne geri döndü ve Juventus'ta yeniden form tutmaya başladı.

Juventus'da kalitesini zaman zaman gösteren Sırp yıldız, özellikle Dünya Kulüpler Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un övgüsünü alan Kostic, yaz transfer döneminde birçok teklif almasına rağmen Torino ekibinde kaldı. İtalyan basınına göre bu karar hem oyuncunun hem de kulübün ortak iradesiyle alındı.

ATALANTA VE ROMA'DAN TEKLİF GELDİ

Tuttosport'un haberine göre, Kostic için en ciddi girişimler İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Roma'dan geldi. Özellikle Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Kostic'i takımında görmek istediği ifade edildi. Ancak hem Atalanta hem de Roma'nın teklifleri Juventus tarafından reddedildi.

BENFICA VE OLYMPIACOS DA DEVREDEYDİ

Kostic için sadece İtalyan ekipleri değil; Olympiacos ve Benfica da devredeydi. Ancak bu iki kulübün de yaptığı transfer girişimleri sonuçsuz kaldı.

VLAHOVIC'E ASİST YAPTI

Juventus formasıyla sezona formda başlayan Sırp oyuncu, geçtiğimiz hafta Genoa karşısında Dusan Vlahovic'in golünde asist yaparak önemli katkı sağladı.

Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Kostic'in Juventus'taki geleceği ise sezon performansına bağlı olarak şekillenecek.