05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kostic, Juventus'ta göz kamaştırıyor!

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Filip Kostic, Juventus'a dönüşünün ardından formunu yükseltti. Atalanta, Roma, Benfica ve Olympiacos'un ilgisine rağmen İtalyan devinde kaldı, performansıyla dikkat çekiyor.

calendar 05 Eylül 2025 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kostic, Juventus'ta göz kamaştırıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Filip Kostic, yaz döneminde kulübüne geri döndü ve Juventus'ta yeniden form tutmaya başladı.
 
Juventus'da kalitesini zaman zaman gösteren Sırp yıldız, özellikle Dünya Kulüpler Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
 
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un övgüsünü alan Kostic, yaz transfer döneminde birçok teklif almasına rağmen Torino ekibinde kaldı. İtalyan basınına göre bu karar hem oyuncunun hem de kulübün ortak iradesiyle alındı.
 
ATALANTA VE ROMA'DAN TEKLİF GELDİ
 
Tuttosport'un haberine göre, Kostic için en ciddi girişimler İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ve Roma'dan geldi. Özellikle Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Kostic'i takımında görmek istediği ifade edildi. Ancak hem Atalanta hem de Roma'nın teklifleri Juventus tarafından reddedildi.
 
BENFICA VE OLYMPIACOS DA DEVREDEYDİ
 
Kostic için sadece İtalyan ekipleri değil; Olympiacos ve Benfica da devredeydi. Ancak bu iki kulübün de yaptığı transfer girişimleri sonuçsuz kaldı.
 
VLAHOVIC'E ASİST YAPTI
 
Juventus formasıyla sezona formda başlayan Sırp oyuncu, geçtiğimiz hafta Genoa karşısında Dusan Vlahovic'in golünde asist yaparak önemli katkı sağladı.
 
Sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden Kostic'in Juventus'taki geleceği ise sezon performansına bağlı olarak şekillenecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.