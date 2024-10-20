Fenerbahçe'nin dışarıda kafası rahat!

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Karadeniz'de zorlu bir sınav verecek. Sarı-Lacivertliler, deplasman karnesine güveniyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan rakibini mağlup ederek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
DEPLASMAN KARNESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Sarı Kanarya'nın deplasman karnesi ise göz kamaştırıyor. Süper Lig'de 23 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu elinde tutan Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan rakibini mağlup ederek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
DEPLASMAN KARNESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Sarı Kanarya'nın deplasman karnesi ise göz kamaştırıyor. Süper Lig'de 23 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu elinde tutan Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.