Fenerbahçe'nin dışarıda kafası rahat!

Süper Lig'de yakaladığı 23 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu elinde bulunduran sarı-lacivertliler, Karadeniz'deki zorlu virajı kayıpsız geçmek istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin dışarıda kafası rahat!
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20 Ekim 2024 13:36
Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Karadeniz'de zorlu bir sınav verecek. Sarı-Lacivertliler, deplasman karnesine güveniyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan rakibini mağlup ederek zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sarı Kanarya'nın deplasman karnesi ise göz kamaştırıyor. Süper Lig'de 23 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekorunu elinde tutan Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu süreçte 19 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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