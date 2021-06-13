Fenerbahçe'nin bitmeyen Edin Visca aşkı

Yeni sezona iddialı ve alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynamayı planlıyor.



Sarı-Lacivertliler uzun yıllardır istediği fakat bir türlü alamadığı Edin Visca için yine devrede...



Başakşehir'de gösterdiği istikrarlı ve skorer performansla dikkat ile çeken Boşnak kanat için Fenerbahçe'nin ilerleyen dönemde yeniden Turuncu-Lacivertliler'le masaya oturacağı öğrenildi.



Harekat 1 hafta sonra...



Son olarak İrfan Can Kahveci transferiyle iyi ikili ilişkiler kurduğu Başakşehir'den kolaylık isteyecek olan başkan Ali Koç ve ekibi bu transfer girişimlerine başlamak için de takımın başına getireceği hocayı bekliyor.



1 hafta içerisinde takımı kime emanet edeceğine karar verecek olan Sarı-Lacivertliler daha sonrasında transferde resmi adımlarla harekete geçecek.



