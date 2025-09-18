18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu!

Forbes Dergisi, NBA'in 2028 yılında milyarlarca dolarlık yatırımla Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlandığını belirtirken, şu ana kadar Real Madrid, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'nun projede yer alacağına kesin gözüyle bakıldığını duyurdu.

calendar 18 Eylül 2025 13:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 14:08
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko, mali getirisi çok daha büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Forbes muhabiri Evan Sidery, dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA'in 2028 yılında Avrupa pazarına girmeye hazırlandığını duyururken, milyarlarca euroluk bütçelerle kurulacak lig hakkında son detayları paylaştı.

3 TAKIMIN KATILMASI BEKLENİYOR



Sidery, 'NBA Europe' adı altında kurulacak basketbol liginin kısa sürede Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonuna dönüşmesinin beklendiğine dikkat çekerek, lige futbol kulüpleri tarafından da büyük ilgi gösterildiğini hatırlattı.

Euroleague'in aksine takımlar için büyük bir finans kaynağına dönüşmesi beklenen organizasyona katılması beklenen 3 takım arasında ise Fenerbahçe Beko da yer aldı.

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde organizasyonda yer alması planlanan üç takım Real Madrid, Barcelona ve Fenerbahçe Beko olurken, Avrupa'nın dev futbol kulüplerinin de basketbol girişimlerinde bulunmak için NBA ile dirsek teması kurduğuna dikkat çekildi.

YAYIN HAKLARINDAN MİLYONLARCA EURO KAZANILACAK

Organizasyonun ekonomik yapısı, NBA'dekine benzer şekilde adaletli bir yayın geliri dağılımını esas alacak. Sponsorluk ve yayın hakları gelirlerinin toplanıldığı havuzdaki para, Nba Europe'da yer alacak takımlara eşit olarak dağıtılacak ve güç dengesinin sağlanması amacıyla ligde draft sistemi kurulacak. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.