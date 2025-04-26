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Orta sahaya takviyenin şart olduğunu düşünen yönetim, yıldız bir ismi gündemine aldı.
GÜNDEM ANGUISSA
Sarı-Lacivertliler, orta saha için Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı yakından takip ediyor.
2025'te kontratı bitecek olan oyuncunun, kulübüyle iki yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor fakat Kamerunlu oyuncu, bu opsiyonu kullanmak istemiyor.
TRANSFERDE 2 RAKİP VAR
Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Monaco ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtildi.
MOURINHO ÇOK İSTİYOR
Roma'da çalıştığı dönemde Napoli'ye karşı birçok kez rakip olan Jose Mourinho, dinamik karaktere sahip olan Anugissa'nın takıma ilaç olacağı düşüncesinde.
PERFORMANSI
Bu sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan Anugissa, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Orta sahaya takviyenin şart olduğunu düşünen yönetim, yıldız bir ismi gündemine aldı.
GÜNDEM ANGUISSA
Sarı-Lacivertliler, orta saha için Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı yakından takip ediyor.
2025'te kontratı bitecek olan oyuncunun, kulübüyle iki yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor fakat Kamerunlu oyuncu, bu opsiyonu kullanmak istemiyor.
TRANSFERDE 2 RAKİP VAR
Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Monaco ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtildi.
MOURINHO ÇOK İSTİYOR
Roma'da çalıştığı dönemde Napoli'ye karşı birçok kez rakip olan Jose Mourinho, dinamik karaktere sahip olan Anugissa'nın takıma ilaç olacağı düşüncesinde.
PERFORMANSI
Bu sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan Anugissa, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.