Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız 8 numarasına talip!

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda kontratı sona eren Frank Anguissa'yı kadroya katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Napoli'nin yıldız 8 numarasına talip!
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26 Nisan 2025 09:50
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına da başladı.

Orta sahaya takviyenin şart olduğunu düşünen yönetim, yıldız bir ismi gündemine aldı.

GÜNDEM ANGUISSA

Sarı-Lacivertliler, orta saha için Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı yakından takip ediyor.

2025'te kontratı bitecek olan oyuncunun, kulübüyle iki yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor fakat Kamerunlu oyuncu, bu opsiyonu kullanmak istemiyor.

TRANSFERDE 2 RAKİP VAR

Kariyerine yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcuyla Monaco ve Chelsea'nin de ilgilendiği belirtildi.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Roma'da çalıştığı dönemde Napoli'ye karşı birçok kez rakip olan Jose Mourinho, dinamik karaktere sahip olan Anugissa'nın takıma ilaç olacağı düşüncesinde.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan Anugissa, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



 
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