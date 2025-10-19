Fenerbahçe, milli ara sonrası galibiyetle döndü!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 41. dakikada Marco Asensio kaydetti.



Karagümrük'ün tek golünü ise dakika 59'da Serginho kaydetti.



Karagümrük'te Jure Balkovec 21 ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



FENERBAHÇE VAR SONRASI PENALTI KAZANDI



Fenerbahçe'nin 19. dakikada sağ kanattan gelişen atağında çaprazda buluştuğu topla içeri sokulan Nene, şık hareketlerle kale alanına sokulduğu sırada Balkovec'le girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.



Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen tavsiye üzerine Nene ile Balkovec arasındaki mücadeleyi tekrar izlemek üzere saha kenarındaki monitörün başına gitti.



Pozisyonu tekrar izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in ceza alanı içinde kayarak topa müdahale etmek isterken sol ayağıyla Nene'nin sol ayağına doğru müdahalede bulunduğunu belirledi ve penaltı noktasını gösterdi.



ASENSIO, FENERBAHÇE TARAFTARININ ÖNÜNDE İLK GOLÜNÜ ATTI



Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 41. dakikada attığı golle ilk kez taraftarı önünde gol sevinci yaşadı.







KEREM AKTÜRKOĞLU - ASENSIO İŞBİRLİĞİ



Marco Asensio'nun Fenerbahçe formasıyla attığı 2 lig golünün de asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı.







8 KARŞILAŞMA FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONUÇLANDI





Fenerbahçe ve Karagümrük 17. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 8'i sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, puanını 19 yaptı. Fatih Karagümrük, 3 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Kayserispor'u ağırlayacak.







TEDESCO'NUN 11'İ





Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.



Tedesco, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor maçında ilk 11'de oynattığı Milan Skriniar'ı cezası nedeniyle değerlendiremedi.



Genç teknik adam, Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi ise yedek soyundurdu.



Tedesco, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, Dorgeles Nene ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi.



Fatih Karagümrük karşısında kalede Tarık Çetin'i oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ve İsmail Yüksek görev alırken, kenarlarda Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oynadı. Forvet arkasında Marco Asensio yer alırken, santrfor pozisyonunda Anderson Talisca forma giydi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.



İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN



Fenerbahçe'nin 2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Asensio'nun ceza yayına doğru derinlemesine pasında İsmail'in üzerinden atladığı top savunmadan sekip sağ çapraza açıldı. Ceza alanının son metrelerinden Nene'nin sert şutunda kaleci Grbic ayaklarıyla topu kornere gönderdi.



KARAGÜMRÜK ETKİLİ GELDİ



Karagümrük 9. dakikada kendi yarı alanından kısa paslarla çok iyi çıktı. Etkili paslaşmaların ardından sağ kanattan Atakan ortasını yaptı, penaltı noktasının solundan Tiago Çukur'un kafa vuruşunda kaleci Tarık üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.



FENERBAHÇE, TALISCA İLE ÖNE GEÇTİ



Fenerbahçe'nin 23. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Talisca, sol ayağının içiyle kendi soluna yerden vurdu ve kaleciyi ters köşeye yatırarak ağları havalandırdı.



ASENSIO FARKI İKİYE ÇIKARDI



Fenerbahçe'nin 41. dakikada sol kanattan gelişen atağında Asensio, çaprazdaki Kerem'i görüp içeriye koşu yaptı. Kerem ceza alanı içinde son çizgiye doğru hareketlenip ön direğe yerden pasını çıkardı, hemen yanındaki Asensio sağ ayağının İçiyle gelişine dokundu ve yakın köşeden, yerden ağları buldu.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







İKİNCİ YARI İLK TEHLİKE FENERBAHÇE'DEN



Fenerbahçe'nin 49. dakikada sol kanattan, taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Kerem'in ortasına penaltı noktasının önünden Talisca kafayı vurdu, sağına uzanan Grbic topu son anda çeldi. Sol çapraza açılan topa Oosterwolde vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.



KARAGÜMRÜK SERGINHO İLE FARKI 1'E İNDİRDİ



Karagümrük'te 59. dakikada Atakan'ın orta alanda Talisca'dan kaptığı top sonrası rakip yarı alanın ortalarında Johnson hücumu başlattı. Onun derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Serginho, ceza alanı çaprazından yakın köşeye bekletmeden çok sert vurdu ve kaleci Tarık'ın müdahale edemediği top ağlarla buluştu.



KARAGÜMRÜK KARŞI KARŞIYA POZİSYONU KAÇIRDI



Karagümrük'ün 62.dakikada merkezden gelişen hücumunda Tiago Çukur'un uzun pasıyla sol kanattan savunma arkasına hareketlenen Fofana bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topun dibine girdi. Tarık'ın solundan geçen top, direğin yanından dışarı çıktı.



KARAGÜMRÜK DİREKLERE TAKILDI



Karagümrük'ün 74. dakikada sağ kanattan kullandığı kornerde En Nesyri'nin kafayla karşıladığı topa çok uzaklardan Ahmet Sivri gelişine sert ve düzgün vurdu. Bu kez sol alt köşeye giden top önce direğe, sonra Tarık'a çarpıp tehlike bölgesinin dışına gitti.



FENERBAHÇE NET FIRSATI HARCADI



Karagümrük'ün 77. dakikada çıkarken kaptırdığı top sonrası sol çaprazdan içeri sokulan En Nesyri'nin sol ayağıyla yerden şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Kale alanı önünde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Asensio'ya çarpıp üst direkten döndü. Devamında Nene yine kale alanı önünden kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.



KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ İPTAL



Karagümrük'ün 80. dakikada sağ kanattan Balkovec'le kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği topu sol çaprazda Ahmet Sivri aldı. Onun ortasına kale alanı önünden Atakan kafayı vurup uzak köşeden ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.



KARAGÜMRÜK 10 KİŞİ KALDI



Karagümrük'te Jure Balkovec, 83. dakikada rakip yarı alanın ortalarında, kulübelerin önünde topa hamle yapmak isterken Szymanski'nin sol ayak tarak kemiğine doğru tabanıyla basınca ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Skriniar'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen kaleci Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almadı.



Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maçta görev yapamadı.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT 2 MAÇ SONRA KADRODA



Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan kaleci İrfan Can Eğribayat, 2 maç sonra kadroda yer aldı.



Ayak başparmağındaki kırık nedeniyle takımdan ayrı kalan İrfan Can, Fatih Karagümrük maçıyla formasına kavuştu.



Deneyimli kaleci, sakatlığı nedeniyle Nice ve Samsunspor müsabakalarında görev alamamıştı.



LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada 11'de değerlendirildi.



Avrupa listesinde yer almayan Levent, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde sadece Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.



TALISCA EN UÇTA



Fenerbahçe'de Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca, Fatih Karagümrük maçına santrfor pozisyonunda başladı.



Sarı-lacivertlilerin forvetlerinden Cenk Tosun'un kadro dışı kalması, Youssef En-Nesyri'nin ise son haftalarda düşen formunun ardından Talisca maçta santrfor olarak görev aldı.



Talisca, bu sezon Kasımpaşa maçında da santrfor pozisyonunda oynamıştı.



ÇAĞLAR KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI



Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü, müsabakaya kaptan olarak çıktı.



İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılmasıyla takım kaptanlığına getirilen Çağlar, Skriniar'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya yer aldı.



Öte yandan Çağlar, 3 maçın ardından tekrar ilk 11'de oynadı.



BARTUĞ 2 MAÇ SONRA KADRODA



Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Bartuğ Elmaz, 2 maç sonra kadroya dahil edildi.



Avrupa listesinde yer almayan genç oyuncu, ligde Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında kadroya girememişti.



TRİBÜNLERDEN ŞANSALAN'A TEPKİ



Fenerbahçeli taraftarlar, hakem Ali Şansalan'a maç başlamadan tepki gösterdi.



Sarı-lacivertliler, seremoninin ardından hakem Şansalan aleyhine tezahüratta bulundu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasının ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



2. dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene'de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Grbic topu kornere göndermeyi başardı.



21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi.



23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.



35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larsson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginho kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.



41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI BİRAZDAN!



