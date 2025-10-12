12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fenerbahçe Medicana, galibiyetle başladı!

Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 12 Ekim 2025 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Medicana, galibiyetle başladı!
Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aras Spor'a konuk oldu.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi 

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)



Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk, (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy)

Setler: 15-25, 25-15, 18-25, 13-25

Süre: 104 dakika (26, 26, 27, 25)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
