Fenerbahçe, Lazar Samardzic'ten vazgeçti

Fenerbahçe'de oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi sebebiyle Lazar Samardzic defteri kapandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Lazar Samardzic'ten vazgeçti
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04 Temmuz 2024 22:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

SAMARDZIC TRANSFERİ İPTAL

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Udinese'nin Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'in transferinden vazgeçti.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

Haberde, Fenerbahçe'nin bu kararı almasındaki sebebin oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi olduğu belirtilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'nin transfer listesinden çıkarıldığı ifade edildi.



UDINESE 20 MİLYON EURO İSTİYORDU

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Udinese, Samardzic için 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş, Fenerbahçe ise 15 milyon euro ile oyuncu için en yüksek bedeli teklif eden kulüp olarak öne çıkmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Juventus formasını 38 kez giyen McKennie, bu karşılaşmalarda 10 asist yaptı.



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