Fenerbahçe Kulübü, Yüksel Günay'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." denildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." denildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ