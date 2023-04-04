Fenerbahçe Kulübü, Yüksel Günay'ı andı

Fenerbahçe Spor Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ı andı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Kulübü, Yüksel Günay'ı andı
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04 Nisan 2023 15:29
Fenerbahçe Kulübü, eski yüksek divan kurulu başkanı Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mize hizmet ederek 54 yılını geçirmiş, eski yüksek divan kurulu başkanımız Yüksel Günay'ı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." denildi.

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