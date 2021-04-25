Fenerbahçe - Kasımpaşa: İlk 11'ler

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, dün oynanan maçların ardından sıralamada 69 puanda yer alıyor.Tarafların sezonun ilk yarısında oynadığı mücadeleyi Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde yarın 36. kez karşılaşacak.İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi.Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılmıştı.Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.