Fenerbahçe, İspanya'da kaybetti!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Valencia'ya 77-74 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, İspanya'da kaybetti!
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13 Ekim 2023 23:49
Son güncelleme 14 Ekim 2023 00:44
THY EuroLeague'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Pabellon Fuente De San Luis

Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Alman)

Valencia Basket: Reuvers 5, Jones 11, Toure 5, Robertson 6, Ojeleye 8, Claver 4, Puerto 1, Pradilla 2, Ferrando 2, Inglis 10, Jovic 5, Davies 18

Fenerbahçe Beko: Papagiannis 8, Hayes-Davis 11, Pierre, Dorsey 17, Madar 10, Motley 1, Wilbekin 14, Sertaç Şanlı 5, Guduric 6, Calathes, Sestina 2, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 22-9

Devre: 39-33

3. Periyot: 58-53

5 faulle çıkan: 39.56 Madar (Fenerbahçe Beko)

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