Fenerbahçe, Emir Ortakaya'dan ümitli

Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiralık giden 18 yaşındaki stoper Emir Ortakaya, İzmir ekibinin ligdeki 4 maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika süre aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Emir Ortakaya'dan ümitli
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07 Eylül 2022 12:00
Fenerbahçe, Arda Güler gibi Emir Ortakaya'yı da Gençlerbirliği altyapısından transfer etmişti. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattıktan sonra Göztepe'ye kiralamıştı.

Genç savunmacı, İzmir ekibinin ligdeki 4 maçında da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika süre aldı. Emir, 1. Lig ekibindeki performansıyla göz doldurdu.

Sarı-Lacivertliler, solak stoperin Göztepe'de maç tecrübesi kazandıktan sonra yeni sezonda A takım rotasyonunda yer almasını planlıyor.

 

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