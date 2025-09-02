Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiraladı!

Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'i kiraladı.

calendar 02 Eylül 2025 00:34 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiraladı!
LaLiga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i kiraladı.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı paylaşımda;

"Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

PERFORMANSI

30 yaşındaki tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 32 maçta görev alırken 8 maçta kalesini gole kapattı.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
