Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiraladı!

LaLiga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i kiraladı.
Sarı lacivertli kulübün yaptığı paylaşımda;
"Kulübümüz, Dominik Livakovic'in kiralık transferi konusunda İspanya'nın Girona kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
PERFORMANSI
30 yaşındaki tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 32 maçta görev alırken 8 maçta kalesini gole kapattı.