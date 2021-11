FATİH TERİM'DEN İLK 11'E 3 RÖTUŞ

VITOR PEREIRA'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

12 FUTBOLCUNUN İLK DERBİ HEYECANI

FENERBAHÇE BU SEZON İLK KEZ 4'LÜYLE

ATTILA SZALAI SÜRPRİZİ

FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

GALATASARAY TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

GALATASARAY TOPLA OYNAYARAK BAŞLADI

GALATASARAY TAKTİĞİ DEĞİŞTİRİP GOLÜ BULDU

FENERBAHÇE KONTRAYLA GOLÜ BULDU!

DERBİDE GERGİN ANLAR: 4 SARI KART

TERİM VE PEREIRA DA SARI KART GÖRDÜ

İKİNCİ YARI POZİSYONLARLA BAŞLADI

KIM MIN-JAE'DEN ÇOK KRİTİK MÜDAHALE

İRFAN CAN POZİSYONDAN FAYDALANAMADI

İKİ HOCADAN İLK DEĞİŞİKLİKLER

CICALDAU VURDU, MIN-JAE ENGEL OLDU

DIAGNE KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

TISSERAND KIRMIZI KART GÖRDÜ

DIAGNE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ





FENERBAHÇE'NİN GALİBİYET GOLÜ CRESPO'DAN

FATİH TERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

KRİTİK DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANDI





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Kıtalararası derbide karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.Galatasaray, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. 23 yaşındaki milli oyuncu, 2007/08 sezonundan bu yana Fenerbahçe ağlarını havalandıran en genç Galatasaraylı oyuncu oldu.Fenerbahçe, 31. dakikada Mesut Özil'in golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, 83. dakikada kırmızı kart gördü.Galatasaray'da Mbaye Diagne 84. dakikada fileleri havalandırdı. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun uyarısı üzerine monitöre incelemeye gelen Halil Umut Meler, Diagne'nin Mergim Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü 87. dakikada iptal etti.Fenerbahçe, derbide galibiyet golünü 90+4. dakikada Miguel Crespo ile buldu.Derbideki bu sonucun ardından Galatasaray 21 puanda kaldı. Galatasaray'ı 8 maç sonra yenen Fenerbahçe ise 23 puana yükseldi.Galatasaray, gelecek hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli ara öncesinde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi takım, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Sofiane Feghouli, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ile Mbaye Diagne yer aldı.Fatih Terim, Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel, Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı derbide yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sol bekte Van Aanholt'a orta sahada ise Feghouli ile Morutan'a görev verdi.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre derbide kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor maçına ilk 11'de başlayan Max Meyer, Nazım Sangare ve Attila Szalai'yi yedek soyundurdu.53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ilk 11'de Filip Novak, Jose Sosa ve Mesut Özil'i oynattı.Pereira, Galatasaray derbisinde kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak'tan oluşturdu. Ortada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ı oynatan Pereira, forvet arkasında ise İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i değerlendirdi. Pereira, gol yollarında ise Mergim Berisha'yı oynattı.Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Max Meyer, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare ve Attila Szalai ise yedek bekledi.Galatasaray'da müsabakanın başlangıç 11'inde yer alan 6 futbolcu, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. Geçen sezonun ikinci yarısında kadroda bulunan ancak Fenerbahçe ile deplasmanda yapılan maçta süre alamayan Halil Dervişoğlu da sarı-lacivertlilere karşı ilk kez formasını terletti.Fenerbahçe'de 6 isim, ilk defa Galatasaray derbisi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Kim Min-jae, Mergim Berisha, Filip Novak, Miha Zajc ve İrfan Can Kahveci, ilk kez Galatasaray derbisinde forma giydi.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya sürdü. Sezon başından beri savunmada 3'lü tercihinde bulunan Pereira, bu konuda olumsuz eleştiriler almıştı. Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonunu tercih etti.Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, savunma hattında önemli bir sürprize imza attı. Sarı-lacivertlilerde performansıyla göz dolduran Macar stoper Szalai, Galatasaray derbisine yedekler arasında başladı. Portekizli çalıştırıcı, 3'lü savunmasında Szalai'nin yerine Filip Novak'a şans verdi.Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadelede takımını yalnız bıraktı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef Stadı'nda tam kapasiteyle oynanan ilk maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Derbi biletlerine yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, satışa çıkmasından kısa süre sonra biletleri tüketti. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı Nef Stadı'nda 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar, takımlarını destekledi. Uzun süre seyirci kısıtlaması nedeniyle tam kapasite taraftar alınamayan Nef Stadı'nda tribünler yaklaşık 1,5 yıl sonra doldu.Ev sahibi ekip taraftarları, karşılaşma öncesi büyük bir koreografiye imza attı.Galatasaray taraftar gruplarından "ultrAslan"ın organize ettiği görsel şölende bir dijital platformda yayımlanan Güney Kore dizisi "Squid Game"e gönderme yapıldı.Galatasaray mücadeleye topun kontrolünü sağlayarak başladı. İlk dakikalarda topla oynamada %70'lere varan bir üstünlük sağlayan Galatasaray'a karşı Fenerbahçe, 10. dakikadan itibaren dengeyi sağlamayı başardı.Galatasaray, 10. dakikadan sonra geçiş oyununa dönerken Fenerbahçe ise topu aldığı anlarda kısa paslarla kontrollü bir oyun oynamaya çalıştı.Sarı kırmızılılar, geçiş oyununa döndükten sonra 11. dakikada derbinin ilk net gol pozisyonunu yakaladı. İrfan Can'ın pas hatası sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Feghouli'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Berke Özer son anda topu kornere çelmeyi başardı.Galatasaray, bir kez daha Fenerbahçe'nin pas hatası sonrası çıktığı hızlı hücumda Kerem Aktürkoğlu ile 16. dakikada skoru değiştirmeyi başardı.Orta sahada Kerem Aktürkoğlu ile başlayan atakta, Olimpiu Morutan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı.23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 2007/08'den bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan en genç oyuncu oldu.Galatasaray gol sonrası daha tedbirli bir oyunu tercih ederken Fenerbahçe ise daha çok oyuncuyla Galatasaray kalesine yüklenmeye başladı.Fenerbahçe golü ise paslarla geldiği bir pozisyonla değil 31. dakikada kontratakla buldu.Galatasaray'ın yüklendiği pozisyonda İrfan Can, kapılan topta Mesut Özil'i gördü. Orta saha çizgisinin gerisinden koşusuna başlayan Mesut Özil, tüm Galatasaray yarı sahasını geçtikten sonra vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.Derbide mücadele dozu yüksek devam ederken ilk tartışma 34. dakikada yaşandı. İki takım futbolcularının neredeyse tamamının dahil olduğu gerginlik sonrası Marcao ile Mert Hakan'a ek olarak kalelerini terk eden Berke ve Muslera'ya sarı kart çıktı.İlk yarının son 5 dakikasında tempo çok düştü. İlk devrenin son anlarında kendisine ayrılan bölümü terk edip topa müdahale ettiği için Fatih Terim'e, ilk yarı düdüğünün sonunda ise itirazları nedeniyle Vitor Pereira sarı kart gördü.Bu kartlarla birlikte ilk yarıda Halil Umut Meler tam 8 kez sarı kartını çıkarmış oldu.İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı Morutan ile Galatasaray yakalarken, Fenerbahçe ise daha çok topla oynayarak başladı.Fenrbahçe ise kısa paslar yaparak kontrolü alıp oyunu Galatasaray yarı sahasına yıkmaya çalıştı. Geçiş oyunlarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçe kalesinde pozisyonlar aradı.Fenerbahçe adına ikinci yarıdaki ilk tehlikeli atak ise 53. dakikada geldi. Mesut Özil'in pasıyla arka direkte topla buluşan Berisha'nın ilk şutu Marcao'dan geri geldi, ikinci şutu ise direk dibinden auta gitti.Galatasaray, 57. dakikada gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Patrick Van Aanholt'un hızla ilerleyerek ceza alanına yerden içeri gönderdiği pasında Kim Min-Jae, son anda Halil Dervişoğlu'ndan önce topu uzaklaştırmayı başardı ve gole engel oldu.Fenerbahçe ise 62'de gole yaklaştı. Mesut Özil, savunma arkasına koşu atan İrfan Can'ı gördü. Sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan, arka direkteki İrfan Can'ı gördü. İrfan Can topu kontrol ettikten sonra yakın direk dibine vurdu ancak Muslera bu topu kontrol etti.Derbide oyuna ilk müdahale Fatih Terim'den geldi. 65. dakikada Morutan yerine Taylan, Halil yerine Diagne oyuna dahil oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise 71. dakikada iki değişiklik yaptı. Sosa yerine Miguel Crespo, İrfan Can yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu. Fenerbahçe bu değişiklikler sonrası yeniden üçlü savunmaya döndü.Oyunun son 15 dakikalık bölümünde Galatasaray topa daha çok sahip olurken, Fenerbahçe ise sistem değişikliği sonrası savunmada daha kalabalık kalarak kontrataklar üzerinden oynamaya başladı.Son bölümdeki ilk tehlikeli atağı Galatasaray yakaladı. 78. dakikada Van Aanholt, Kerem'in pasıyla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Hollandalı oyuncunun pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Cicaldau'nun vuruşunu Kim Min-Jae kaleye gitmeden hemen önce karşıladı ve gole izin vermedi.2 dakika sonra bu kez Mbaye Diagne net bir fırsattan yararlanamadı. Savunma arkasına atılan uzun pasla buluşan Diagne, Berke ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleciyi geçemedi.Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, 83. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İlk sarı kartını 24. dakikada gören Tisserand, 83. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını gördü.Galatasaray'da Mbaye Diagne 84. dakikada fileleri havalandırdı. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun uyarısı üzerine monitöre incelemeye gelen Halil Umut Meler, Diagne'nin Mergim Berisha'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü 87. dakikada iptal etti.Fenerbahçe, derbide galibiyet golünü 90+4.dakikada Miguel Crespo ile buldu.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.Fenerbahçe kritik derbiyi 2-1 kazanarak 4 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.11. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan çıkardığı sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.