Fenerbahçe, Deniz'i kapıyor!

Fenerbahçe, Adana Demirspor'da forma giyen 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'i transfer etmeye hazırlanıyor.

calendar 03 Haziran 2025 09:40 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 10:17
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Deniz'i kapıyor!
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Fenerbahçe, bu sezon maddi zorluklar sebebiyle Süper Lig'e tutunamayan Adana Demirspor'da forma giyen 16 yaşındaki genç kaleci Deniz Dönmezer'i kadrosuna katmaya çok yakın.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı aktarıldı. Transferin bitmesinin artık an meselesi olduğu öğrenildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Genç file bekçisi, bu sezon toplam 19 maçta forma giydi. 2006'lı oyuncunun 800 bin euro değeri bulunuyor. 

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