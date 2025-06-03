Fenerbahçe, bu sezon maddi zorluklar sebebiyle Süper Lig'e tutunamayan Adana Demirspor'da forma giyen 16 yaşındaki genç kaleci Deniz Dönmezer'i kadrosuna katmaya çok yakın.
ANLAŞMAYA VARILDI
Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı aktarıldı. Transferin bitmesinin artık an meselesi olduğu öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Genç file bekçisi, bu sezon toplam 19 maçta forma giydi. 2006'lı oyuncunun 800 bin euro değeri bulunuyor.
ANLAŞMAYA VARILDI
Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisiyle büyük ölçüde anlaşmaya vardığı aktarıldı. Transferin bitmesinin artık an meselesi olduğu öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Genç file bekçisi, bu sezon toplam 19 maçta forma giydi. 2006'lı oyuncunun 800 bin euro değeri bulunuyor.
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