Fenerbahçe'den tepki: "Ahlaksızlık! Savaşacağız"

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, 3-2 kaybettikleri Trabzonspor maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den tepki: 'Ahlaksızlık! Savaşacağız'
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04 Kasım 2023 21:23
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası sarı lacivertli kulüpten ilk tepki Sertaç Komsuoğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından, "Ahlaksızlık diz boyu… Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız! Yukarıda Allah var, Allah korkusu olmayanlarla sonuna kadar savaşacağız!" paylaşımı yaptı.

Komsuoğlu, ikinci paylaşımında ise "Yusuf Günay'ı Fenerbahçe maçlarına da bekleriz! Şapkasız, saklanmadan!"dedi.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı:



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