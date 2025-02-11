Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Gabriel Souza

Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ
Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.
KASIMPAŞA'YA KİRALANACAK
Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Brezilya ekibine ödeyeceği bonservis bedeline dair ise haberde detaya yer verilmedi.
GABRIEL SOUZA KİMDİR?
1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ
Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.
KASIMPAŞA'YA KİRALANACAK
Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Brezilya ekibine ödeyeceği bonservis bedeline dair ise haberde detaya yer verilmedi.
GABRIEL SOUZA KİMDİR?
1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.
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