Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Gabriel Souza

Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'yı kadrosuna kattı.





yuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



Fenerbahçe'nin genç oyuncu için Brezilya ekibine ödeyeceği bonservis bedeline dair ise haberde detaya yer verilmedi.



GABRIEL SOUZA KİMDİR?



1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.