Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, kadrosunu dünya yıldızlarıyla doldurmaya kararlı...



Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak gündemine Manchester United'da menajer Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği ve 'gönderilesin' raporu verdiği Marcus Rashford'ı aldı.



27 yaşındaki oyuncu için futbol direktörü Devin Özek, hafta içinde İngiltere'ye gidecek ve kırmızı-şeytanların yöneticileriyle masaya oturacak.

Rashford, konusunda teknik direktör Jose Mourinho da bizzat devreye girdi. Manchester United'dan eski öğrencisiyle bir görüşme yapan Portekizli çalıştırıcının,dediği belirtildi. Mourinho'yla özel ilişkisi olan ve tecrübeli teknik adamı bir 'baba' figürü olarak gören Rashford'ın gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.Rashford, A Takım'a yükseldikten çok kısa bir süre içinde kalitesini ortaya koydu ve bir dönem Manchester United'da 85 milyon euro piyasa değerine ulaştı.Son yıllarda mental olarak düşüşte olan Rashford'un şu anki değeri 50 milyon euro. İngiliz oyuncu, sol kanadın yanı sıra; sağ kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.Futbola Manchester United'ın altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takım'a Mourinho tarafından alındı ve sadece geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Villa'da 17 maça çıkan Rashford, 4 gol, 6 asistlik performansa imza attı.