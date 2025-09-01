Fenerbahçe'den Newcastle United'a ret: Oosterwolde!

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde için Newcastle United'dan gelen teklifi kabul etmedi.
TEKLİF VE RET!
A Spor'da yer alan habere göre, Newcastle United, Jayden Oosterwolde için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu bu sezon bırakmayacağını söyleyip teklifi reddetti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
TEKLİF VE RET!
A Spor'da yer alan habere göre, Newcastle United, Jayden Oosterwolde için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu bu sezon bırakmayacağını söyleyip teklifi reddetti.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.