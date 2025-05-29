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Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne için 25 milyon euro!

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne için teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar...

calendar 29 Mayıs 2025 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Kevin de Bruyne için 25 milyon euro!
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City ile sözleşmesi biten Kevin de Bruyne için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EURO

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki yıldız isme iki yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin, iki yıl için Kevin De Bruyne için 25 milyon euroluk kontrat sunduğu belirtildi.

CONTE, NAPOLİ VE SONRASI...

Fenerbahçe'den önemli bir teklif alan Kevin de Bruyne'ın, buna rağmen Napoli ile anlaşma sağladığı vurgulandı. Ancak Kevin de Bruyne'ın yaptığı anlaşmada, Antonio Conte'nin takımda kalma şartının olduğunun altı çizildi. Napoli'den ayrılabileceği konuşulan Conte'nin böyle bir karar alması halinde Kevin de Bruyne'ın nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenmeye başlandı.

NAPOLI'DE MAAŞI, EVİNİ DE ALDI

Öte yandan İtalyan basını, Napoli'nin Kevin de Bruyne'e üç yıl için 30 milyon euroluk maaş vereceğini kısa bir süre önce duyurdu. Ayrıca Belçikalı yıldızın, Napoli'de yaşamak için evini de aldığı belirtildi.

SON SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.


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