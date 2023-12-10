Fenerbahçe'den derbi sonrası TFF'ye rapor!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapan hakem Atilla Karaoğlan için harekete geçti.
TFF'YE RAPOR GÖNDERİLDİ!
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçeli yöneticiler Beşiktaş derbisinden hemen sonra kulüpte toplanarak, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili görüntülü bir rapor hazırlattı.
Sarı-lacivertli kulüp, derbinin kazanılmasına rağmen, hazırlanan rapor maç içinde başta "penaltı pozisyonları" olmak üzere verilen, verilmeyen kararlarla ilgili TFF'ye gönderildi.
PENALTI POZİSYONU!
Dev maçta düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan'ın Sebastian Szymanski'nin pozisyonuna çok yakın olduğu, penaltı pozisyonunu görmemesinin imkansız olduğu belirtilen raporda, iki penaltı kararının da net VAR'a bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı soruldu.
Maç içinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a gösterilen sarı kartın yanı sıra hakemin verdiği kararlar da tek tek belirtildi.
TFF'YE RAPOR GÖNDERİLDİ!
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçeli yöneticiler Beşiktaş derbisinden hemen sonra kulüpte toplanarak, karşılaşmadaki hakem kararlarıyla ilgili görüntülü bir rapor hazırlattı.
Sarı-lacivertli kulüp, derbinin kazanılmasına rağmen, hazırlanan rapor maç içinde başta "penaltı pozisyonları" olmak üzere verilen, verilmeyen kararlarla ilgili TFF'ye gönderildi.
PENALTI POZİSYONU!
Dev maçta düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan'ın Sebastian Szymanski'nin pozisyonuna çok yakın olduğu, penaltı pozisyonunu görmemesinin imkansız olduğu belirtilen raporda, iki penaltı kararının da net VAR'a bırakılmasının arkasında bir mesaj olup olmadığı soruldu.
Maç içinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a gösterilen sarı kartın yanı sıra hakemin verdiği kararlar da tek tek belirtildi.
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