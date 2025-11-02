Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından sonuca göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.
Bir paylaşım daha yapan Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.
