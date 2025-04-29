Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!

Fenerbahçe, Napoli'nin Kamerunlu orta sahası Frank Anguissa'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
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29 Nisan 2025 10:07

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında orta sahaya takviye yapma kararı aldı. 

Listenin ilk sırasında ise Napoli'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Frank Anguissa var. Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için tüm imkanlarını seferber edecek. 

Kamerunlu oyuncuyla Jose Mourinho da bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan medyasına yansıyan haberlerde Anguissa ile Napoli'nin iki yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığına dair bilgiler yer aldı.

MONACO VE CHELSEA'DE TAKİPTE 

Çizme basını, Anguissa'ya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu haberin detayında yer verdi. Ancak Fenerbahçe, Mourinho faktöründen dolayı kendisini bir adım önde görüyor.

33 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST

Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu orta saha, teknik direktör Conte'nin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.



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