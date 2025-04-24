Fenerbahçe'den Amrabat görüşmesi; Fiorentina indirim yapmıyor

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın 12 milyon euro satın alma opsiyonunu indirmek için İtalyanlar ile görüşmelerini sürdürüyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Amrabat görüşmesi; Fiorentina indirim yapmıyor
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24 Nisan 2025 09:51
İtalyan medyasında Sofyan Amrabat ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Çizme basınına göre, Sarı-Lacivertliler performansından memnun kalmadığı Sofyan Amrabat'ın 12 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Fenerbahçe, Fiorentina'dan bonservis indirimi talep etti ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti.

YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

AMRABAT'IN PERFORMANSI

28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.  

 
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