Fenerbahçe'den Amrabat görüşmesi; Fiorentina indirim yapmıyor

İtalyan medyasında Sofyan Amrabat ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Çizme basınına göre, Sarı-Lacivertliler performansından memnun kalmadığı Sofyan Amrabat'ın 12 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Fenerbahçe, Fiorentina'dan bonservis indirimi talep etti ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti.
YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.
AMRABAT'IN PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.
Çizme basınına göre, Sarı-Lacivertliler performansından memnun kalmadığı Sofyan Amrabat'ın 12 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Fenerbahçe, Fiorentina'dan bonservis indirimi talep etti ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti.
YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-Lacivertliler'in İtalyan kulübüyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.
AMRABAT'IN PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 2 gol attı ve 3 asist katkısı yaptı.