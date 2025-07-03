Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz sürecinin 14. yıldönümü sebebiyle bir açıklama yayımladı.

calendar 03 Temmuz 2025 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması!
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nden 3 Temmuz ile alakalı açıklama yapıldı.


Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden 3 Temmuz ile alakalı açıklama yayımlandı.

İşte o açıklama; 

"3 Temmuz 2011'in üzerinden geçen 14. Yıl olan BUGÜN,


FETÖ gölgesine gizlenmiş, Fenerbahçe karşısında yerle yeksan olmuş polis, savcı ve medya mensuplarının kumpasının değil; Fenerbahçe'nin, Başkanıyla, yöneticileriyle, camiasıyla dik duruşunun yıl dönümü!

Karanlık güçlerin alçak saldırılarının değil; Fenerbahçe'nin milyonlarca taraftarıyla kenetlenmesinin yıl dönümü!

İftiralarla Fenerbahçe'yi hedefine koyanların değil; Fenerbahçe'nin doğruluğundan şüphe etmeyenlerin yıl dönümü!

Fenerbahçe'nin alın terine göz dikenlerin değil; kadınıyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla Fenerbahçe'nin emeklerine sonuna kadar sahip çıkanların yıl dönümü!

Ve bugün, Fenerbahçe'nin sadece sahalardaki salonlardaki mücadelesi ile değil; ülkesini tehdit edenlere karşı dik duruşuyla da "dünyanın en büyük spor kulübü" olduğunun kanıtı!

3 Temmuz 2011'in yıldönümünde, bir kez daha vurguluyoruz ki;

Biz ilk gün olduğumuz yerde, gururla, dimdik duruyor; ülkemize hizmet ediyor, milletimize katma değer yaratıyor, gençlere yuva, bayrağımıza nefer, geleceğe fener oluyoruz...

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu, bu yapının izlerini taşıyanlarla mücadelemizin bitmeyeceğini açıklıyoruz."

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