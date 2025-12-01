Fenerbahçe'de yenilmezlik serisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.
Göztepe 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor
Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Samsunspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük
Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-2 Kayserispor
Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
