01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-045'
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-2DA
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-232'

Fenerbahçe'de yenilmezlik serisi sürüyor!

Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

calendar 01 Aralık 2025 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yenilmezlik serisi sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.

Göztepe 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor

Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük

Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-2 Kayserispor

Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.