Fenerbahçe'de yedeklerin gözü İsmail Kartal'da

Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan yedek oyuncular, kupada oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında teknik direktör İsmail Kartal'dan şans bekleyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yedeklerin gözü İsmail Kartal'da
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06 Şubat 2024 09:30
Yarıştığı 3 kulvarda da başarıyla devam eden Fenerbahçe, kupada Çarşamba günü Gaziantep FK ile karşılaşacak. 

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Türkiye Kupası'nda bir önceki turda oynanan Adanaspor maçında sahaya rotasyonlu kadroyla çıkmıştı.

YEDEKLER FORMA BEKLİYOR

Son haftalarda 11'de fazla şans bulamayan isimler bu nedenle Gaziantep karşılaşmasında kendilerine forma gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.

BAZI OYUNCULAR DİNLENDİRİLECEK

Kartal'ın çarşamba günü oynanacak mücadelede yine bazı oyuncuları dinlendireceği ancak Adanaspor maçındaki kadar büyük bir rotasyon planlamadığı öğrenildi. 

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