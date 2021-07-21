Fenerbahçe'de Yarmolenko aşkı bitmiyor

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko için ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe oyuncuyla sürekli temas halinde. Transferi bitirmek için West Ham'ın, Yarmolenko'nun bölgesine takviye yapması bekleniyor.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Yarmolenko aşkı bitmiyor
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21 Temmuz 2021 13:46
Andrii Yarmolenko
Andrii Yarmolenko
West Ham
Fenerbahçe'de transfer gündemine sürekli yeni isimler ekleniyor, birçok iddia ortaya atılıyor. Yönetim birçok oyuncu ile görüşmeler yapıyor. Ancak her şeye rağmen Andriy Yarmolenko aşkı bitmiyor. Sarı-Lacivertliler, Ukraynalı yıldıza olan ilgisini net bir şekilde göstermek için oyuncuyla sık sık iletişim kuruyor. Bu transferin bitmesinin önündeki tek engel, West Ham'ın bir türlü Yarmolenko'nun yerine birini alamaması.

İngiliz ekibi, Breel Embolo ve Joaquin Correa için yaptığı girişimleri henüz sonuçlandıramadı. Bordo-Mavililer'in bu isimlerden birine imza attırması halinde, Fenerbahçe Yönetimi hemen İngiltere'ye çıkarma yaparak bu transferi neticelendirmeyi planlıyor.


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