Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de gelecek sezon büyük revizyon yaşanacak.



Sarı lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek ve Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda kadrosunda yine büyük bir değişim yapacak.



SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK



Özellikle sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel, ve Serdar Aziz ile yollar ayrılacak.



Bu dört ismin yanı sıra; kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in de bonservisi alınmayacak.



Sarı-lacivertli yönetim, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ile İsmail Yüksek'i satacak.



Bu oyunculara eklenecek yedinci isim ise Burak Kapacak.







