Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

Fenerbahçe, mevcut sezonda 3 kupa için de iddiasını sürdürürken öte yandan yeni sezonun planlamalarına da başladı. Sarı-lacivertli ekipte sezon sonu şampiyonluk neticesinden bağımsız olarak 7 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
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10 Mart 2025 08:46
Son güncelleme 10 Mart 2025 08:52

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de gelecek sezon büyük revizyon yaşanacak. 

Sarı lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek ve Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda kadrosunda yine büyük bir değişim yapacak.

SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK 

Özellikle sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel, ve Serdar Aziz ile yollar ayrılacak.

Bu dört ismin yanı sıra; kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in de bonservisi alınmayacak.

Sarı-lacivertli yönetim, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ile İsmail Yüksek'i satacak.

Bu oyunculara eklenecek yedinci isim ise Burak Kapacak.



 
 

 

 


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