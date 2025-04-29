Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kalan maçlarda ve gelecek yıl da sadece 3-4-1-2 dizilimiyle oynayacak. Yeni transferler de bu sisteme uygun isimler olacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!
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29 Nisan 2025 10:33

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sezona 4'lü defansla başlamış, sonrasında ise 3'lüye dönmüş ve takım çok iyi bir oyun ortaya koymaya başlamıştı.

Ancak Portekizli çalıştırıcı, son haftalarda 3-4-1-2 diziliminden 4-4-2'ye dönünce işleyen çark bozuldu ve ters yönde bir performans ortaya koyuldu. 

Sistemin değişmesi oyuncuları olumsuz etkilerken, yaşanan kayıplarda da bu faktör ön plana çıktı. Dizilimle birlikte kadronun da sürekli değişmesiyle Fenerbahçe her karşılaşmada neredeyse kalesinde gol gördü.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ KARAR VERDİ

Bu durumdan rahatsız olan Fenerbahçe yönetimi, Gaziantep FK maçı kazanılmasına rağmen teknik direktör Mourinho'yla görüşme gerçekleştirdi ve hangi sistemle oynayacağına karar vermesini istedi.

Yapılan görüşmede Portekizli teknik adam, kalan maçlarda ve yeni sezonda 3'lü dizilimle oynayacağını söyledi.

Fenerbahçeli kurmaylar da yeni sezonun transfer planlamasını buna göre yapma kararı aldı. F.Bahçe, 3-4-1-2'ye uygun profilleri bu sezon kadrosuna katacak. 

 
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