Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılırken, gözler Jose Mourinho'ya çevrildi. Başkan Ali Koç ve yönetim, Portekizli teknik adamla yola devam etmekte kararlı. Koç, daha önce yaptığı açıklamada "Mourinho, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır" diyerek güvenini açıkça dile getirmişti.
KULÜBEYE BİR EFSANE DAHİL OLACAK
Yeni sezonda istikrar hedefleyen sarı-lacivertliler, Mourinho'nun teknik ekibinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, sevilen eski futbolculardan birini yardımcı antrenör olarak teknik heyete katmak istiyor. Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mert Nobre adaylar arasında öne çıkıyor.
MOURINHO'NUN MANU EKİBİ GELECEK
Mourinho ise kendi ekibinden dört isimle vedalaşma kararı aldı. Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra'nın yerini, Mourinho'nun Manchester United döneminden Rui Faria ve Carlos Lalin'in alması bekleniyor.
KULÜBEYE BİR EFSANE DAHİL OLACAK
Yeni sezonda istikrar hedefleyen sarı-lacivertliler, Mourinho'nun teknik ekibinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yönetim, sevilen eski futbolculardan birini yardımcı antrenör olarak teknik heyete katmak istiyor. Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mert Nobre adaylar arasında öne çıkıyor.
MOURINHO'NUN MANU EKİBİ GELECEK
Mourinho ise kendi ekibinden dört isimle vedalaşma kararı aldı. Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra'nın yerini, Mourinho'nun Manchester United döneminden Rui Faria ve Carlos Lalin'in alması bekleniyor.
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