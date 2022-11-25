Fenerbahçe'de sürpriz gelişme; Xherdan Shaqiri

Fenerbahçe daha önce birçok kez gündeme gelen Xherdan Shaqiri ile tekrar ilgilenmeye başladı.Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve 10 numara olarak da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için ocak ayında düğmeye basılacak.ABD'nin Chicago takımında forma giyen Shaqiri tekrar Avrupa'ya dönmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı mevkilerde kullanmak istediği sızan bilgiler arasında.