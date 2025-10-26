27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Fenerbahçe, Stuttgart zaferiyle 12 yıllık Alman takımlarına karşı galibiyet özlemini sona erdirdi.

calendar 26 Ekim 2025 10:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Sarı lacivertliler bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin tek golünü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fenerbahçe'de alınan galibiyetin ardından dikkat çeken o gerçek, gün yüzüne çıktı.

Bugüne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Sarı lacivertliler, ilk galibiyetini 4 Ekim 2012 tarihinde Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla almıştı. Bu ikinci galibiyet oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
