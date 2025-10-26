Fenerbahçe'de Stuttgart galibiyeti sonrası flaş gerçek!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı ağırladı. Sarı lacivertliler bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.



Fenerbahçe'nin tek golünü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Fenerbahçe'de alınan galibiyetin ardından dikkat çeken o gerçek, gün yüzüne çıktı.



Bugüne kadar Alman takımlarıyla 13 kez rakip olan Fenerbahçe, kötü sonuçlar aldı.



DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK



Sarı lacivertliler, ilk galibiyetini 4 Ekim 2012 tarihinde Mönchengladbach'a karşı deplasmanda 4-2'lik skorla almıştı. Bu ikinci galibiyet oldu.



