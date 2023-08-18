Fenerbahçe'de stadyum ismi için kritik tarih

Fenerbahçe, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısında stadyum adının değişilmesini görüşecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de stadyum ismi için kritik tarih
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18 Ağustos 2023 00:28
Fenerbahçe, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu toplantıda stadyum isminin değiştirilmesinin de görüşüleceğini duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi..."

Fenerbahçe'de stadyum ismi için daha önce "Atatürk Stadyumu" ismi gündeme gelmişti.

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