Fenerbahçe'de stadyum ismi için kritik tarih

Fenerbahçe, 2 Eylül 2023 Cumartesi günü düzenlenecek olan olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu toplantıda stadyum isminin değiştirilmesinin de görüşüleceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi..."
Fenerbahçe'de stadyum ismi için daha önce "Atatürk Stadyumu" ismi gündeme gelmişti.
Sarı-lacivertliler, söz konusu toplantıda stadyum isminin değiştirilmesinin de görüşüleceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve isim değişikliği konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi..."
Fenerbahçe'de stadyum ismi için daha önce "Atatürk Stadyumu" ismi gündeme gelmişti.