Fenerbahçe'de Serdar Aziz için karar!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Serdar Aziz ile ilgili kulüpten karar çıktı. Peki, Serdar Aziz Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek mi? İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz için karar!
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12 Mayıs 2022 10:56
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile görüşmeler devam ediyor. Yönetim, tecrübeli savunmacıyı takımda tutmak istiyor.

Pazarlıklarda arada küçük bir fark kaldığı, son sözü başkan Ali Koç'un söyleyeceği gelen haberler arasında.

Koç'un onay vermesi halinde Serdar'la yola devam edilecek. Ligin bitmesiyle anlaşma resmiyete dökülecek.  

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