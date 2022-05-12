Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz ile görüşmeler devam ediyor. Yönetim, tecrübeli savunmacıyı takımda tutmak istiyor.



Pazarlıklarda arada küçük bir fark kaldığı, son sözü başkan Ali Koç'un söyleyeceği gelen haberler arasında.



Koç'un onay vermesi halinde Serdar'la yola devam edilecek. Ligin bitmesiyle anlaşma resmiyete dökülecek.





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